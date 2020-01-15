Календарь: 15 января — День памяти святого Серафима Саровского

В этот день Русская православная церковь чествует память преподобного Серафима Саровского.
Будущий подвижник родился в 1754 году в Курске, в купеческой семье Мошниных. С детства он мечтал о монашеской жизни и в 24 года ушел в Саровскую пустынь на территории нынешней Нижегородской области. Прожив значительное время в монастыре, инок Серафим по благословению настоятеля обители построил себе келью в глухом лесу в нескольких километрах от монастыря. В ней он прожил больше 15 лет, приходя в монастырь лишь в воскресные и праздничные дни.
Во время затворничества на преподобного напали грабители, которые жестоко избили его, в связи с чем на всю жизнь он остался сгорбленным — таким его изображают и на иконах. Однако своих обидчиков Серафим простил и просил не наказывать их. Время уединения преподобного было связано с особыми молитвенными трудами. С сильным духовным искушением святой боролся подвигом столпничества.
Тысячу дней и ночей с воздетыми руками преподобный Серафим молился на камне: днем — в своей келье, а ночью — в лесу. Позже он взял на себя подвиг молчания на три года, перестав в это время посещать даже монастырь. За свои труды подвижник обрел дары прозорливости и чудотворения и после длительного затвора стал принимать всех приходящих к нему за советом и утешением. Современники Серафима Саровского особо отмечали, что святой исцелял не столько кротким словом, сколько любовью и радостью, исходившими от него.
К любому человеку преподобный с умилением обращался «радость моя». Еще при жизни Серафима Саровского уважали, в обитель стекались люди со всей России, чтобы услышать его наставления относительно духовной жизни, получить совет. После мирной кончины преподобного в 1833 году почитание стало особенным. По свидетельству очевидцев, на его могиле часто совершались чудеса.
В 1903 году преподобного причислили к лику святых. Сейчас мощи Серафима Саровского покоятся в Серафимо-Дивеевском женском монастыре, который благодаря этому является одной из самых известных обителей России. Ежегодно в дни памяти святого здесь совершаются особо торжественные богослужения с участием Патриарха, куда стекаются тысячи паломников.
Праздник 15 января:
День образования Следственного комитета РФ.
События дня:
1831 г. — уральский заводчик Павел Демидов учредил премию «для содействия к преуспеванию наук».
1943 г. — завершено строительство здания Пентагона.
2001 г. — заработал сайт «Википедия».
Именинники:
Василий, Марк, Петр, Сергей.
Родились:
Мольер (1622 – 1673 гг.) (Жан Батист Поклен) — французский драматург.
Александр Грибоедов (1795 – 1829 гг.) — русский драматург.
Максим Дунаевский (1945 г.) — российский композитор.
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