Киргизия и Таджикистан решили обменяться землями в приграничных районах

Киргизия и Таджикистан планируют обменяться землями в приграничных районах, сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.
«Топографическим рабочим группам поручено до 1 марта проработать согласованные варианты взаимообмена равнозначными и равновеликими земельными участками между Баткенским районом и городом Исфара на участках «Самаркандек» и «Кок-Таш», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
По данным кабмина, рабочим группам поручили до 15 февраля предоставить согласованную позицию по описанию прохождения проектной линии на участках госграницы протяженностью 114 километров.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Напомним, 10 января премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить охрану рубежей из-за конфликта в Баткенской области на границе с Таджикистаном.
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Последнее: Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 5 копеек – до 61,40 рубля, курс евро снизился на 2 копейки – до 68,35 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 64,36 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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