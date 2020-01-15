Крещенские морозы в России отменяются

Аномально теплая погода в России берет все новые рубежи. Метеорологи констатировали, что ей удалось подавить даже традиционные крещенские морозы, которые обычно наступают в период с 15 по 19 января. В предыдущие годы в эти дни были одними из самых холодных, передает телеканал «360».
Гидрометцентр России прогнозирует на ближайшее дни теплую погоду. Исполняющий обязанности директора центра Роман Вильфанд отметил, что такие атмосферные явления происходят в стране редко. Удивление вызывает тот факт, что в аномальной зоне оказалась почти вся территория государства. По словам синоптика, в предстоящие пять дней температура воздуха будет на 12 градусов выше нормы, передает ТАСС.
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Последнее: Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 5 копеек – до 61,40 рубля, курс евро снизился на 2 копейки – до 68,35 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 64,36 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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