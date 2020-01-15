Мнение: Алеппо. Раненый город

Новый репортаж военкоров Anna-News. На этот раз из Алеппо, где в последнюю неделю наблюдались признаки подготовки к новой наступательной операции к западу от города.

О том, чем живет город переживший "Матерь всех битв" спустя 3 года после освобождения.

PS. Стоит отметить, что "друг Реджеп", после неудачных переговоров по Ливии в Москве, не только грозил Хафтару, но и требовал от Асада не проводить наступление и соблюдать перемирие.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 5 копеек – до 61,40 рубля, курс евро снизился на 2 копейки – до 68,35 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 64,36 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».