Мнение: Алеппо. Раненый город

15.01.2020, 8:40, Разное

Новый репортаж военкоров Anna-News. На этот раз из Алеппо, где в последнюю неделю наблюдались признаки подготовки к новой наступательной операции к западу от города.
О том, чем живет город переживший "Матерь всех битв" спустя 3 года после освобождения.

PS. Стоит отметить, что "друг Реджеп", после неудачных переговоров по Ливии в Москве, не только грозил Хафтару, но и требовал от Асада не проводить наступление и соблюдать перемирие.

Источник: Colonel Cassad



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