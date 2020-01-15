В Киевской области в результате пожара погибли три человека, из них двое детей

14 января в селе Погребы в Тетиевском районе Киевской области произошел пожар в частном доме, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В результате отравления продуктами горения погибли три человека, из них двое детей (2015 и 2016 годов рождения). Пожар самоликвидировался. Огнем уничтожен матрас. Предварительная причина пожара – курение в постели», – сказано в сообщении.

Подразделения ГСЧС к тушению не привлекали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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