В Киевской области в результате пожара погибли три человека, из них двое детей

14 января в селе Погребы в Тетиевском районе Киевской области произошел пожар в частном доме, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«В результате отравления продуктами горения погибли три человека, из них двое детей (2015 и 2016 годов рождения). Пожар самоликвидировался. Огнем уничтожен матрас. Предварительная причина пожара – курение в постели», – сказано в сообщении.
Подразделения ГСЧС к тушению не привлекали.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 5 копеек – до 61,40 рубля, курс евро снизился на 2 копейки – до 68,35 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 64,36 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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