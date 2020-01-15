Гаджеты: iPhone и iPad теперь можно использовать в качестве электронного ключа Google

15.01.2020, 8:30, Разное

Смартфон iPhone и планшет iPad теперь можно использовать в качестве электронного ключа Google. Компания обновила фирменное приложение Smart Lock, добавив в него поддержку операционной системы iOS.
Изначально двойная аутентификация для всех аккаунтов Google была доступна исключительно для Android. Разработчики работали над решением этого ограничения и теперь выпустили обновлённый Smart Lock, позволяющий использовать смартфон или планшет от Apple в качестве устройства для разблокировки. Помимо добавления этой важной возможности, в Google переработали дизайн самого приложения и сделали его более современным.

В настоящее время приложение Smart Lock для iOS доступно в фирменном магазине App Store. Скачать его можно на iPhone или iPad совершенно бесплатно.



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