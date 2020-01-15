Гаджеты: iPhone и iPad теперь можно использовать в качестве электронного ключа Google

Смартфон iPhone и планшет iPad теперь можно использовать в качестве электронного ключа Google. Компания обновила фирменное приложение Smart Lock, добавив в него поддержку операционной системы iOS.

Изначально двойная аутентификация для всех аккаунтов Google была доступна исключительно для Android. Разработчики работали над решением этого ограничения и теперь выпустили обновлённый Smart Lock, позволяющий использовать смартфон или планшет от Apple в качестве устройства для разблокировки. Помимо добавления этой важной возможности, в Google переработали дизайн самого приложения и сделали его более современным.

В настоящее время приложение Smart Lock для iOS доступно в фирменном магазине App Store. Скачать его можно на iPhone или iPad совершенно бесплатно.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 5 копеек – до 61,40 рубля, курс евро снизился на 2 копейки – до 68,35 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 64,36 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».