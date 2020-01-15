Мнение: 7 веских причин считать, что «этот Путин» — не сын фронтовика

7 веских причин считать, что «этот Путин» — не сын фронтовика. К такому выводу меня привели многие необъяснимые с точки зрения здравого смысла поступки, решения и заявления «нацлидера».

А также личное знакомство и беседы с Маршалом Советского Союза фронтовиком Д.Т.Язовым, участником штурма Рейхстага Героем Советского Союза генералом армии В.И.Варенниковым, другими военачальниками.

Одна причина может выглядеть неубедительной, но их совокупность делает это утверждение, безусловно, доказательным.

Тут надо сразу оговориться, что, наверно, какой-то В.Путин воевал за советскую Родину в годы Великой Отечественной войны и получил награды за боевые заслуги.

Но тот, кого показывают нам каждый день по ТВ, выдавая за В.В.Путина, — явно не сын фронтовика.

1. В 2005 г. этот человек продавил через Госдуму закон «О монетизации», противозаконно и наперекор Конституции отобрав советские льготы у Героев Советского Союза и России, участников войны, «чернобыльцев», многодетных матерей, почетных доноров, других категорий населения, заменив их неравноценными денежными подачками.

Сын фронтовика никогда бы не опустился до такой низости. Обидеть и обобрать спасителей Родины от фашистской оккупации это мерзость.

2. За 16 лет в выступлениях перед парадом Победы на Красной площади 9 мая он ни разу не назвал имя И.В.Сталина как руководителя СССР, всего советского народа, его Красной Армии, нанесшей фашистской Германии сокрушительное поражение и освободившей Европу от коричнево чумы.

3. Вот уже 14 лет он без всяких объяснений приказывает на день Победы задрапировать фанерой Мавзолей Ленина. Участник войны своего сына такой бы мерзости не научил.

Это явно делается в угоду США, которые считают себя победителем во Второй мировой войне, а понятия Великая Отечественная для них не существует. Это и радость побежденной Германии.

Этот Путин не хочет, чтобы 9 мая наш народ напоминал ей, как 24 июня 1945 г. советские солдаты во время первого парада Победы бросали к подножью Мавзолея гитлеровские знамена и штандарты.

4. Этот человек постоянно клевещет на СССР и договорился до того, что в Советском Союзе «ничего, кроме калош» не выпускали. Тем самым внушает всему населению страны мысль, что его отец воевал не за свободу и независимость своей социалистической Родины, а «за калоши».

5. Не обладая ни в чем никакими системными знаниями, этот человек обвиняет В.И.Ленина, будто тот «подложил под Россию атомную бомбу». Тем самым демонстрируя свое полное невежество и камуфлируя тот непреложный факт, что этой России всего 28 лет.

Она появилась на обломках СССР как «выкидыш» преступного «беловежского путча», учиненного, вопреки воле народов Советского Союза, троицей Ельцин-Кравчук-Шушкевич 8 декабря 1991 г.

6. За минувшие годы писатель и публицист Юрий Мухин со ссылками на зарубежные источники и без них написал и опубликовал множество статей, убедительно доказывающих, что «настоящего Путина давно нет, а его играют актеры». У них даже имена есть: Якут, Удмурт и т.п. Одна из таких статей «Куда дели Путина, убивцы?» от 6 мая 2019, как всегда, осталась без каких-либо опровержений (https://forum-msk.org/material/politic/15620174.html).

Без опровержения осталась и реплика доктора богословия дьякона Андрея Кураева в его блоге в ЖЖ «Провал путинскго двойника». В ней он наглядно показал, что персонаж, окунавшийся в селигерскую прорубь на Крещение 19 января 2018 г., не президент России, которого он хорошо знает, а его дублер («Провал путинского двойника», https://diak-kuraev.livejournal.com/1901752.html ).

И вот сегодня, 15 января, новая статья Ю.Мухина на ту же тему — «Расширение рожи Путина» (https://forum-msk.org/material/news/16189726.html ). Заголовк я при всем желании менять не могу. Редакция знает, на что идет.

7. Можно было бы провести опрос среди граждан России, включая и бывшие союзные республики: что построить в Москве в ознаменование 75-летия великой Победы советского народа над фашистской Германией? Какой нибудь уникальный Центр досуга детей, где все секции и кружи бесплатные или почти бесплатные. Ничего этого не было сделано.

Персонаж, выдающий себя за сына фронтовика и президента светского государства, дал указание своему министру обороны С.Шойгу построить к юбилейной дате под Москвой «храм Минобороны» на 6 тыс. чел. Какая узколобость и примитивщина!

И вот уже 16 месяцев в головы граждан вбивается мысль, что оргагнизатором великой Победы была не Коммунистическая партия во главе с генсеком тов.Сталиным, а РПЦ. Причем не та РПЦ, которую начали восстанавливать по его указанию в 1943 г., а нынешняя во главе с одиозным патриархом Кириллом.

Конечно, такая «приватизация Победы» церковниками в нашем светском государстве вызвала возмущение, прежде всего, среди еще здравствующих участников той войны.

Во своем открытом письме на имя министра обороны фронтовик А.Глыбин разнес в пух и прах «поповскую апологетику» Победы. Он напомнил бывшему члену КПСС Шойгу, что Церковь всегда была врагом советской власти. Что в бой солдат вели командиры и политруки, коммунисты и комсомольцы, а не попы с кадилами. ВКП(б), была воюющей партией, потерявшей на полях войны свыше 3 тыс. коммунистов («Советская Россия», 17 окт. 2019, http://www.sovross.ru/articles/1906/46177).

Но бывший инструктор Красноярского крайкома КПСС по атеизму ушел от объяснений с фронтовиками. И это понятно почему. Строительство церковного новодела в охраняемом режимном парке «Патриот» силами наемных «гастеров» без объявления сметной стоимости объекта позволяет разворовывать деньги в неограниченных количествах.

Излишне задавать вопрос, одобрил бы воевавший отец Путина, будь он жив, строительство церковного монстра в честь великой Победы? В память о живых и мертвых участниках войны, тружеников тыла, всего советского народа?

Нет, конечно. На такую мерзость настоящий сын фронтовика никогда бы не мог пуститься.

Александр Головенко, зам.главного редактора еженедельника «Патриот»

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