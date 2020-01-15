Компания Sense Brand показала самые необычные выпускные системы для Toyota

В рамках мотор-шоу в Токио компания Sense Brand показала самые необычные выпускные системы для моделей Toyota. Эксперты отмечают, что в сравнении с увиденным, творения специалистов Borla или MagnaFlow выглядят примерно, как «коктейльные трубочки».
На автосалоне нередко можно увидеть нечто эпатажное и неординарное, что особенно присуще японским компаниям. Однако, как отмечают многие гости мотор-шоу в Токио, выпускная система на моделях Toyota Crown Athlete способна поразить воображение с невероятной фантазией авторов. Так, на авто чёрного цвета невозможно не обратить внимание на расположенные по центру 2 огромных «жерла», дополненные трубками по бокам и под порогами кузова.
Кстати, ещё больше обсуждений вызвал «выхлоп» той же модели Toyota, но в серебристом цвете. В этом случае выпускную систему сравнивали со щупальцами «морского монстра», отмечая, что специалисты рисковали, продумывая решение на грани оригинальности и «откровенного уродства».
東京オートサロンカスタムカーコンテストエントリーしてます！
投票番号 111702 pic.twitter.com/BgFdUYqqn4
— SenseBrand【センスブランド】 (@sense_brand) 11 січня 2020 р.
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