Виталина Цымбалюк-Романовская о тяжёлой жизни Армена Джигарханяна: «Ему даже не дают телефон»

Скандально известная украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в одном из недавних интервью пояснила о тяжёлой жизни Армена Джигарханяна. Артистка заявляет, что без неё экс-супругу сложно, и ему даже не дают телефон, чтобы пообщаться с друзьями.

Не так давно стало известно, что к Армену Джигарханяну вернулась Татьяна Власова – супруга, с которой он прожил почти два десятка лет. После развода с ней артист женился на Виталине Цымбалюк-Романовской, но и этот брак закончился громким расставанием и скандалами. В беседе с журналистами «Собеседника» пианистка вспоминает, что всегда окружала мужа любовью и заботой, следила за питанием и гардеробом. Поэтому она уверена, Армену Борисовичу без неё сейчас сложно.



Кроме того, Цымбалюк-Романовская говорит, что Джигарханян лишён возможности общаться с друзьями и знакомыми, по сути став «оторванным от мира». Немногим ранее пианистка также комментировала слова Власовой, сказанные в одной из телепрограмм. Тогда бывшая жена артиста рассказывала, будто он признался ей в искренних чувствах, а Цымбалюк-Романовская заметила, что актёр не может адекватно оценивать свои действия и поступки, причём его до такого состояния якобы доводят умышленно.

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