Гаджеты: Модульная экшен-камер Insta360 оснащена сменным объективом

15.01.2020, 8:13, Новости дня


Для любителей экстремальной съемки на выставке CES 2020 бренд Insta360 представил оригинальное устройство — экшен-камеру One R, одним из основных преимуществ которой стала модульная конструкция, позволяющая оперативно сменить объективы, обеспечив комфортную работу в различных ситуациях.


Конструкция Insta360 One R состоит из трех отдельных блоков: главного модуля с монитором, аккумуляторной батареи и съемного объектива. Пользователь получает возможность оперативно заменить объектив, используя один из предоставляемых компанией вариантов. В качестве сменных объективов в Insta360 One Rв различных сценариях можно использовать следующие модули: для панорамной 360-градусной съёмки со светосилой f/2.0, для широкоугольной съёмки динамичных роликов в 4К-разрешении со светосилой f/2.8 и объектив для съёмки широкоугольных видео в разрешении 5,3K или 19-мегапиксельных фотографий (f/3.2). В разработке широкоугольного объектива разрешения 5,3K принимала участие компания Leica.


В зависимости от используемых объективов применяется два вида кодеков: H.264 и H.265, а наибольший битрейт достигает величины 100 Мбит/с. Используется в Insta360 One R и специальная технология стабилизации изображения FlowState 2.0.В коррекции цветовой гаммы, контроле HDR и процессе съемки применяется технология ИИ.


Цена модульной камеры Insta360 One R зависит от комплектации объективами. Вариант с широкоугольным 4K объективом обойдется потребителю в 288 долларов. Камера оснащенная модулем предназначенным для 360-градусной съемки оценивается в 460 долларов, а для камер способных снимать 5,3К-видео установлена цена в 504 доллара.



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