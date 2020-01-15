Курс гривны к доллару ослаб до 24,03 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 15 января.
Гривна к доллару США подешевела на 10 копеек – с 23,93 грн/$ до 24,03 грн/$.
Курс гривны к евро снизился на семь копеек – с 26,62 грн/€ до 26,69 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю остался прежним: 3,91 грн / 10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 15 января. Гривна к доллару США подешевела на 10 копеек – с 23,93 грн/$ до 24,03 грн/$. Курс гривны к евро снизился на семь копеек – с 26,62 грн/€ до 26,69 грн/€. Курс гривны к российскому рублю остался прежним: 3,91 грн / 10 руб. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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