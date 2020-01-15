Самолет облил детей керосином при посадке в США

Пассажирский лайнер Boeing 777, совершавший экстренную посадку в Лос-Анджелесе, пролил авиационное топливо на детскую площадку при начальной школе. В результате 17 несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, передает «Москва 24». В общей сложности пострадали 26 человек – они получили легкие травмы. На место происшествия приехали 70 пожарных и врачей.
Самолет принадлежал компании Delta Air Lines. Воздушное судно приземлилось в аэропорту, который находится в 24 километрах от места ЧП, сообщает RT. Напомним, что современные пассажирские лайнеры используют в качестве топлива авиационный керосин.
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Последнее: Пассажирский лайнер Boeing 777, совершавший экстренную посадку в Лос-Анджелесе, пролил авиационное топливо на детскую площадку при начальной школе. В результате 17 несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, передает «Москва 24». В общей сложности пострадали 26 человек – они получили легкие травмы. На место происшествия приехали 70 пожарных и врачей. Самолет принадлежал компании Delta Air Lines. Воздушное судно […]
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