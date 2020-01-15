В РФ могут появиться частные судебные приставы

Министерство финансов поддержало идею создания в РФ института частных приставов для оптимизации расходов федерального бюджета и повышения эффективности системы принудительного исполнения.

Об этом говорится в обзоре, опубликованном на едином портале бюджетной системы России.

В документе ведомства указывается, что «в целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного внедрения элементов частного исполнения».

Отмечается, что на первом этапе частным приставам позволят взыскивать долги в пользу юридических лиц.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП), в свою очередь, займется взысканием долгов лишь в пользу физических лиц и госорганов.

В данный момент службами такого рода являются коллекторские агентства и институты частного сыска. Однако у этих элементов частного исполнения нет возможности в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения нынешнего уровня финансирования.

Кроме того, работа этих служб не позволяет полноценно достичь экономии бюджетных средств.

Ранее Минюст предложил изменить правила взыскания долгов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие доходы приставы не могут взыскать за долги.

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