В РФ могут появиться частные судебные приставы

Министерство финансов поддержало идею создания в РФ института частных приставов для оптимизации расходов федерального бюджета и повышения эффективности системы принудительного исполнения.
Об этом говорится в обзоре, опубликованном на едином портале бюджетной системы России.
В документе ведомства указывается, что «в целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного внедрения элементов частного исполнения».
Отмечается, что на первом этапе частным приставам позволят взыскивать долги в пользу юридических лиц.
Федеральная служба судебных приставов (ФССП), в свою очередь, займется взысканием долгов лишь в пользу физических лиц и госорганов.
В данный момент службами такого рода являются коллекторские агентства и институты частного сыска. Однако у этих элементов частного исполнения нет возможности в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения нынешнего уровня финансирования.
Кроме того, работа этих служб не позволяет полноценно достичь экономии бюджетных средств.
Ранее Минюст предложил изменить правила взыскания долгов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие доходы приставы не могут взыскать за долги.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Пассажирский лайнер Boeing 777, совершавший экстренную посадку в Лос-Анджелесе, пролил авиационное топливо на детскую площадку при начальной школе. В результате 17 несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, передает «Москва 24». В общей сложности пострадали 26 человек – они получили легкие травмы. На место происшествия приехали 70 пожарных и врачей. Самолет принадлежал компании Delta Air Lines. Воздушное судно […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Новый год близко: Как выбрать подарок женщине / 25 декабря
- «Бездушный мерзавец»: Джигурду обвинили в изнасиловании после фото с Волочковой / 22 декабря
- Наука: Ученые засняли на видео «школу для шимпанзят» / 7 декабря
- В РФ депутаты предлагают объявить кредитную амнистию с начала 2020 года / 27 ноября
- Стало известно о состоянии находящейся в реанимации Волчек / 25 декабря
- Мнение: Ликвидация-2 / 7 января
- Ученый Мэттью Каплан придумал двигатель для перемещения Солнечной системы / 30 декабря
- Медики: Тунец помогает снизить уровень холестерина / 6 января