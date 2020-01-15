Врач из Египта рассказал о правильном хранении сырого мяса

15.01.2020, 8:04, Разное

Абдель-Рахман Шамс, известный врач из Египта, пояснил о правильном хранении сырого мяса. Рекомендации помогут избежать нанесения вреда здоровью, так как оно быстро портится.
Многие имеют привычку убирать мясо в морозилку при максимальной свежести. Специалист считает, что если его сразу поместить в морозильную камеру, то в этом случае быстро теряются питательные вещества. Наряду с этим, происходят сложные химические изменения в структуре продукта, усиливающие его жёсткость. Идеальным вариантом является хранение мяса на протяжении определённого периода времени. Его нужно положить в общее отделение при температуре плюс 5-7 градусов по Цельсию и держать там несколько часов. Далее продукт следует расфасовать в пакеты и лишь после этого положить в морозильную камеру. Такой процесс обеспечивает постепенное охлаждение названного продукта изнутри и снаружи. Низкие температуры вызывают усиленное образование молочной кислоты, имеющей множество полезных свойств. Она подавляет микробную среду и облегчает процесс приготовления мясных блюд.

Врач отмечает, что большое количество молочной кислоты нежелательно лицам, у которых в составе крови имеется данное вещество в высокой концентрации. В таком случае речь идёт об увеличении риска лактатацидоза – нарушения метаболизма.



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