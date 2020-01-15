Ученые: Выкидыш и внематочная беременность могут спровоцировать длительный посттравматический стресс

Каждая шестая жительница испытывает длительный посттравматический стресс после выкидыша или внематочной беременности. Крупнейшее в истории исследование психологического воздействия потери ребенка на ранних стадиях провели исследователи из Имперского колледжа Лондона.

Научная работа, описанная в American Journal of Obstetrics and Gynaecology, охватила свыше 650 женщин, переживших выкидыш на сроке до 12 недель или внематочную беременность. Как показало исследование, спустя месяц после данного события почти 30% из них начали страдать посттравматическим стрессом, около 24% испытывать тревогу, а у порядка 11% несостоявшихся матерей развилась депрессия. Через девять месяцев количество случаев психологического расстройства уменьшилось примерно наполовину.

Исследовательская команда, финансируемая Imperial Health Charity и Imperial NIHR Biomedical Research Center, призывает к немедленному улучшению медицинской помощи, получаемой женщинами после потери беременности на ранней стадии.

Возглавивший научную работу профессор Том Борн отметил: «Потеря беременности затрагивает одну из двух женщин, и для многих из них это становится самым травмирующим событием в жизни. Данное исследование показывает, потеря долгожданного ребенка может оставить длительное наследство и привести к тому, что жительница все еще страдает от посттравматического стресса спустя почти год после потери беременности».

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