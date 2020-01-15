В Китае назвали симптомы нового коронавируса

Новый тип коронавируса, зарегистрированный в китайском городе Ухань на ранних стадиях проявляется в виде повышенной температуры и кашля, сообщили в городском комитете по делам здравоохранения Уханя.

«На самом раннем этапе болезнь проявляется в виде повышенной температуры и кашля, на раннем этапе протекает в продолжительной легкой форме. Болезнь легко может перерасти в тяжелую форму среди людей пожилого возраста и у пациентов с другими основными заболеваниями», – передает РИА «Новости» сообщение комитета.

Сообщается также, что из 41 заболевшего большинство мужчины, в основном, люди среднего и пожилого возраста.

Напомним, во вторник глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый вид коронавируса, зарегистрированный в китайском городе Ухань, может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку.

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Последнее: Новый тип коронавируса, зарегистрированный в китайском городе Ухань на ранних стадиях проявляется в виде повышенной температуры и кашля, сообщили в городском комитете по делам здравоохранения Уханя. «На самом раннем этапе болезнь проявляется в виде повышенной температуры и кашля, на раннем этапе протекает в продолжительной легкой форме. Болезнь легко может перерасти в тяжелую форму среди людей […]