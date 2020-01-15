Иранский сухогруз загорелся в Махачкале

Пожар произошел на сухогрузе под иранским флагом в порту Махачкалы, сообщили в экстренных службах.

«Очаг пожара обнаружен в каюте капитана, открытого горения нет, угроза распространения огня отсутствует», – передает источник ТАСС.

Сухогруз пришвартован к первому причалу. По предварительным данным, груза на борту нет. Данных о пострадавших нет. На судне наблюдается задымление.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новый тип коронавируса, зарегистрированный в китайском городе Ухань на ранних стадиях проявляется в виде повышенной температуры и кашля, сообщили в городском комитете по делам здравоохранения Уханя. «На самом раннем этапе болезнь проявляется в виде повышенной температуры и кашля, на раннем этапе протекает в продолжительной легкой форме. Болезнь легко может перерасти в тяжелую форму среди людей […]