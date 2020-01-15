Иранский сухогруз загорелся в Махачкале

Пожар произошел на сухогрузе под иранским флагом в порту Махачкалы, сообщили в экстренных службах.
«Очаг пожара обнаружен в каюте капитана, открытого горения нет, угроза распространения огня отсутствует», – передает источник ТАСС.
Сухогруз пришвартован к первому причалу. По предварительным данным, груза на борту нет. Данных о пострадавших нет. На судне наблюдается задымление.
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