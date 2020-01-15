Американцы создали светящихся кошек

Специалисты в области генетики из США рассказали, что им удалось использовать открытия корейских коллег и вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком.

Американские генетики долгое время изучали и анализировали открытие корейских ученых, пытаясь найти способы его применения. В результате они все же использовали полученные данные, чтобы вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком. Данный геном, как рассказали специалисты, был получен в результате применения ДНК морской медузы. Открытие также поспособствовало появлению светящихся микроорганизмов, рыб и даже некоторых домашних животных, среди которых кошки. Скрещивание домашних кошек с выведенными светящимися в итоге помогло получить здоровое поколение.

Исследователи намерены продолжить свои эксперименты, чтобы в будущем эти возможности можно было применять для создания методов лечения заболеваний, которые сегодня являются неизлечимыми.

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Последнее: Специалисты в области генетики из США рассказали, что им удалось использовать открытия корейских коллег и вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком. Американские генетики долгое время изучали и анализировали открытие корейских ученых, пытаясь найти способы его применения. В результате они все же использовали полученные данные, чтобы вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком. Данный геном, как рассказали […]