Американцы создали светящихся кошек

15.01.2020, 7:52, Новости дня

Специалисты в области генетики из США рассказали, что им удалось использовать открытия корейских коллег и вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком.

Американские генетики долгое время изучали и анализировали открытие корейских ученых, пытаясь найти способы его применения. В результате они все же использовали полученные данные, чтобы вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком. Данный геном, как рассказали специалисты, был получен в результате применения ДНК морской медузы. Открытие также поспособствовало появлению светящихся микроорганизмов, рыб и даже некоторых домашних животных, среди которых кошки. Скрещивание домашних кошек с выведенными светящимися в итоге помогло получить здоровое поколение.

Исследователи намерены продолжить свои эксперименты, чтобы в будущем эти возможности можно было применять для создания методов лечения заболеваний, которые сегодня являются неизлечимыми.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Специалисты в области генетики из США рассказали, что им удалось использовать открытия корейских коллег и вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком. Американские генетики долгое время изучали и анализировали открытие корейских ученых, пытаясь найти способы его применения. В результате они все же использовали полученные данные, чтобы вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком. Данный геном, как рассказали […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика