Американцы создали светящихся кошек

Специалисты в области генетики из США рассказали, что им удалось использовать открытия корейских коллег и вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком.
Американские генетики долгое время изучали и анализировали открытие корейских ученых, пытаясь найти способы его применения. В результате они все же использовали полученные данные, чтобы вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком. Данный геном, как рассказали специалисты, был получен в результате применения ДНК морской медузы. Открытие также поспособствовало появлению светящихся микроорганизмов, рыб и даже некоторых домашних животных, среди которых кошки. Скрещивание домашних кошек с выведенными светящимися в итоге помогло получить здоровое поколение.
Исследователи намерены продолжить свои эксперименты, чтобы в будущем эти возможности можно было применять для создания методов лечения заболеваний, которые сегодня являются неизлечимыми.
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Последнее: Специалисты в области генетики из США рассказали, что им удалось использовать открытия корейских коллег и вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком. Американские генетики долгое время изучали и анализировали открытие корейских ученых, пытаясь найти способы его применения. В результате они все же использовали полученные данные, чтобы вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком. Данный геном, как рассказали […]
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