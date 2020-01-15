Предложен новый способ определения низкого уровня глюкозы в крови

Британские разработчики представили новую функцию искусственного интеллекта. Не так давно его смогли научить определять низкий уровень глюкозы в крови по показаниям ЭКГ.
Авторами разработки стали сотрудники Университета Уорика в Великобритании. Долгое время специалисты работали над поисками более современного способа измерения уровня глюкозы в крови, который не требовал бы проведения инвазивных процедур. Затем ими была предложена идея использовать искусственный интеллект и показатели ЭКГ. Ученые отметили, что использование ЭКГ является очень важным, ведь его можно снять даже если человек спит.
Кроме того, особенностью идеи является то, что искусственный интеллект определяет уровень глюкозы в крови по показателям ЭКГ индивидуально для каждого пациента. Проведенный эксперимент показал, что уже сейчас искусственный интеллект предоставляет точные данные относительно низкого уровня глюкозы в крови.
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