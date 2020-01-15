Определен признак развития рака толстой кишки

Стало известно, что разного рода изменения в кишечной микрофлоре нередко могут свидетельствовать о развитии рака толстой кишки.

На протяжении длительного периода времени ученые пытались выделить хотя бы приблизительные признаки рака толстой кишки. Сделать это было крайне сложно, поскольку никаких видимых признаков данного онкологического заболевания попросту не наблюдалось. Не так давно эксперты все же достигли определенных успехов в ходе экспериментов с лабораторными мышами. Оказалось, что дисбаланс в кишечном микробиоме неразрывно связан с запуском онкологического процесса в толстой кишке.

В ближайшее время специалисты намерены провести более масштабные эксперименты с лабораторными грызунами, после чего планируют организовать клинические испытания с участием реальных пациентов, чтобы убедиться в обнаруженной взаимосвязи.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты в области генетики из США рассказали, что им удалось использовать открытия корейских коллег и вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком. Американские генетики долгое время изучали и анализировали открытие корейских ученых, пытаясь найти способы его применения. В результате они все же использовали полученные данные, чтобы вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком. Данный геном, как рассказали […]