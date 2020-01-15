Доказана польза черного шоколада

Исследователи заявили, что черный шоколад с высокой концентрацией какао является очень полезным для человеческого организма. Выяснилось, что именно такой шоколад благоприятно влияет на память человека, а также на иммунную систему.

На протяжении длительного периода времени существовал миф, согласно которому шоколад с высокой концентрацией какао положительно влияет на настроение человека, а также на общее состояние организма. Данный миф решили проверить научные сотрудники Университета Лома Линда. Так был организован и проведен эксперимент, в ходе которого добровольцы ежедневно съедали по 50 грамм черного шоколада. Специалисты наблюдали за их поведением и состоянием организма.

В результате выяснилось, что черный шоколад является крайне полезным не только для настроения, но еще и для иммунной системы и памяти человека.

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