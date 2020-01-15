Россия заняла 23-е место в рейтинге лучших стран мира

По итогам 2019 года РФ укрепила позиции среди 73 лучших стран мира и заняла 23-е место в общем рейтинге журнала U.S. News & World Report.
По оценке журнала, в прошлом году РФ заняла 24-е место, а годом ранее – 26-е место, передает РИА «Новости».
Кроме общего рейтинга авторы исследования, проводившегося совместно с экспертами Университета Пенсильвании и компании BAV Group, проанализировали еще около 20 позиций, которые касаются положения в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других.
В итоге РФ заняла первое место как страна, где лучше всего начинать карьеру, второе место – как «самая могущественная страна», четвертое – среди «самых влиятельных стран». Также авторы исследования поставили Россию на 12-е место среди стран с переходной экономикой, на 15-е место среди стран с самым богатым наследием и на 19-е место среди стран, куда можно поехать учиться.
Хуже американские эксперты оценили позиции РФ с точки зрения ведения бизнеса. Так, в категории «самые дружественные для бизнеса страны» Россию поставили на последнее 73-е место, а в категории «лучшие страны для начала бизнеса» – на предпоследнее место.
Характерно, что в другом авторитетном международном рейтинге Doing Business РФ занимает 28-е место в мире, последовательно улучшая свои позиции все последние годы.
Также U.S. News & World Report поставил Россию на 70-е место в категории «место для комфортной пенсии».
Рейтинг был составлен на основе опроса 20 тыс. респондентов по всему миру. Для оценки стран использовались 65 критериев.
Журнал U.S. News & World Report основан в 1948 году и на протяжении десятилетий занимался составлением преимущественно рейтингов в США, в частности, среди вузов и лечебных учреждений. При этом методика расчетов, которую использовало издание, часто вызывала критику со стороны ряда специалистов.
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Последнее: По итогам 2019 года РФ укрепила позиции среди 73 лучших стран мира и заняла 23-е место в общем рейтинге журнала U.S. News & World Report. По оценке журнала, в прошлом году РФ заняла 24-е место, а годом ранее – 26-е место, передает РИА «Новости». Кроме общего рейтинга авторы исследования, проводившегося совместно с экспертами Университета Пенсильвании […]
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