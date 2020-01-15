Лавров рассказал об учениях России, Ирана и Китая

Совместные учения ВМС России, Ирана и Китая, проведенные в Индийском океане и Оманском заливе, были призваны отработать обеспечение безопасности судоходства в регионе, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Недавно у нас были военные учения с Китаем и Ираном. Учения были нацелены на обеспечение безопасности судоходства в регионе», – передает ТАСС слова Лаврова на международной конференции «Диалог Райсина».

Напомним, совместные маневры военно-морских сил Ирана, РФ и Китая стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

Официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявлял, что Соединенные Штаты будут наблюдать за учениями.

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