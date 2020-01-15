Мнение: Когда любой кандидат – кремлевский

15.01.2020, 7:50, Разное

Как в наспех поставленном водевиле. Еще утром ЦИК Абхазии раздумывает, назначать ли перевыборы президента. Еще днем действующий президент говорит, что будет оспаривать в суде решение о перевыборах, а к вечеру Хаджимба уже подает в отставку.

Абхазский кризис, который не удалось разрулить с помощью легкой артиллерии – замглавы Совбеза РФ Рашида Нургалиева, утрясли (по крайней мере, пока) с помощью тяжелой – помощника президента России Суркова.

Хотя дело не в весе. Просто сначала Кремль, очевидно, рассчитывал сохранить Рауля Хаджимбу, которого он поддерживал на августовских выборах.

Поэтому  Нургалиев играл роль  болеутоляющего: встретился  с обиженным судом и народом президентом, затем уже вместе  с лидером оппозиции Алхасом Бжания поговорил с Хаджимба еще раз.

Результаты нургалиевских усилий пресс-служба Хаджимба обозначила лаконично: «призвал стороны использовать все возможности для мирного урегулирования сложившейся ситуации».

Когда стало ясно, что анальгетик не действует, решили вскрывать нарыв скальпелем — Сурковым. Хаджимба, видимо, все понял и, по словам источников, от встречи с помощником Путина отказался. Тогда тот отправился на переговоры с лидером оппозиции и вероятным новым кандидатом – Асланом Бжания  📸 в августе он активно поддерживал Квициния , который, согласно официальным данным, проиграл Хаджимбе 1%).

Сурков для Абхазии фигура значимая, во время его последнего летнего визита вновь широко обсуждался вопрос добычи в Абхазии нефти. Но такому проекту сопротивляется бурная абхазская общественность, прекрасно понимая, что доходов от той нефти ей не видать – они, как и добрая часть Инвестпрограммы РФ осядут в карманах того же Суркова и команды действующего президента – кто бы им ни был.

Ведь на самом деле, с точки зрения Москвы, разница между конкурирующими абхазскими политкланами невелика: все кандидаты в президенты свято преданы России-матушке — кормилице и защитнице. Потому что других кормильцев и защитников у непризнанной республики просто нет.

И в определенном смысле, Москве абхазский кризис даже на руку. Правивший с 2014 года Хаджимба горячим абхазским избирателям порядком надоел. И протащить тот же самый закон о разведке месторождений и добыче углеводородов у берегов Абхазии, что стало бы толчком  для активизации деятельности российских  нефтяных компаний в республике, ему не удалось.

А у нового президента, тем более оппозиционного предшественнику, может получиться.

Так что Сурков не зря поспешил к беспокойному абхазскому хозяйству. Есть о чем договариваться и по более интересным, чем внеочередные выборы, вопросам.

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Источник: СерпомПо



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