Рубль удерживает позиции по отношению к доллару и евро

15.01.2020, 7:44, Разное

Завоевав новые рубежи, российская валюта зафиксировалась в стабильном положении по отношению к доллару и евро. Она держится у отметок в 61 рубль за доллар и 68 рублей за евро. 

После небольшого снижения интересов к российским активам рубль незначительно подешевел. Официальный курс рубля на 15 января 2020 года составляет 61,41 рубля за доллар и 68,42 рубля за евро. 

Ранее представители Центробанка России сообщили, что за минувший год российская валюта укрепилась на 8,4% по отношению к западным. При этом эффективный курс рубля в декабре вырос на 1,7%. 



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Последнее: Завоевав новые рубежи, российская валюта зафиксировалась в стабильном положении по отношению к доллару и евро. Она держится у отметок в 61 рубль за доллар и 68 рублей за евро.  После небольшого снижения интересов к российским активам рубль незначительно подешевел. Официальный курс рубля на 15 января 2020 года составляет 61,41 рубля за доллар и 68,42 рубля […]

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