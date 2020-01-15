Меган Маркл отказалась от переговоров с королевой Великобритании

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась участвовать в переговорах с королевой Елизаветой II, информирует Evening Standart.
По словам источника издания, в понедельник в Сандрингемском дворце королева собрала представителей семьи Виндзоров для того, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и его супруги. При этом Маркл во время переговоров находилась в Канаде, и изначально предполагалось, что герцогиня присоединится к обсуждению по телефону, передает РИА «Новости».
Но в итоге чета Сассекских решила, что в участии в переговорах Маркл не было необходимости.
Напомним, герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке.
СМИ утверждают, что решение было принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.
Напомним, в понедельник королева Великобритании Елизавета II заявила, что поддерживает решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл начать «новую жизнь» и их отказ от статуса старших членов королевской семьи.
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Последнее: Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась участвовать в переговорах с королевой Елизаветой II, информирует Evening Standart. По словам источника издания, в понедельник в Сандрингемском дворце королева собрала представителей семьи Виндзоров для того, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и его супруги. При этом Маркл во время переговоров находилась в Канаде, и изначально предполагалось, что герцогиня присоединится к обсуждению […]
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