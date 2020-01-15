В многоквартирном доме в Уфе произошел хлопка газа

15.01.2020, 7:26, Новости дня

В результате хлопка бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

«Три человека доставлены в больницы Уфы, в том числе один ребенок. Госпитализированы двое взрослых, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго – средней тяжести», – передает  сообщение пресс-службы Минздрава Башкирии ТАСС.

Сообщение об инциденте поступило 04.55 мск, обрушение произошло в доме №16 по улице Пекинской города Уфы. По данному адресу располагается двухэтажный четырехподъездный дом 1953 года постройки, всего в доме 18 квартир, в них проживает 54 человека. Самостоятельно эвакуировались 28 человек, пострадали трое.

В пресс-службе Управления жилищного хозяйства Орджоникидзевского района города сообщили, что «произошел взрыв газовоздушного оборудования, [в результате] пострадали две квартиры».



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