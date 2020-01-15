Евгений Петросян подарил шикарные тюльпаны вернувшейся из отпуска возлюбленной

Юморист Евгений Петросян решил подарить своей возлюбленной Татьяне Брухуновой большой букет цветов после её возвращения с отдыха. Стоит напомнить, что помощница артиста практически неделю не была рядом с ним, уехав в Финляндию с подругами.

В связи с радостным событием Брухунова решила опубликовать снимок данного букета в соцсети Instagram, добавив подпись «Счастье, когда тебя ждут». К слову, не так давно появилась информация, что съемки программы Евгения Петросяна «Смехопанорама» остановлены, однако артист напомнил: это вполне обыденный процесс, и не стоит делать из данной ситуации какой-либо трагедии.

В защиту юмориста встал его давний друг Владимир Винокур, отметивший, что убирать шоу, пользующееся огромным зрительским интересом, попросту недопустимо.

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