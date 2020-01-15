В Госдуме предупредили о невостребованности многих профессий в будущем

15.01.2020, 7:19, Новости дня

В РФ многие профессии станут невостребованными в будущем, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Так парламентарий прокомментировал заявление главы Минтруда Максима Топилина, который ранее призвал не пугать граждан роботизацией и последующей за ней массовой безработицей. По мнению Нилова, массовой безработицы не будет, но рынок труда не останется без изменений.

«Завтра не появится миллион безработных из-за роботов, это очевидно. Но многие профессии будут не востребованы. Если у человека не будет желания получать дополнительное образование для соответствия требованиям, это может привести к отсутствию к нему интереса как к работнику. Но ничего сверхъестественного произойти не может, я согласен с министром труда и соцзащиты», – передает RT слова депутата.

Он добавил, что от появления роботов миллионы граждан не останутся без работы в одночасье. Также Нилов заверил, что человек всегда сможет добиться успеха на рынке труда, если будет заниматься самообразованием в течение всей жизни.

Напомним, в октябре прошлого года российский премьер Дмитрий Медведев призвал готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда. В августе ВЦИОМ выяснил, пугает ли россиян возможность остаться без работы из-за роботов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чего не хватает роботам для восстания против человечества.



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