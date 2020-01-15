Мнение: «Боинг» в поисках дна

Продолжается публикация чудесных откровений из внутренней переписки концерна "Боинг".

И когда казалось бы, дно уже достигнуто, снизу продолжают стучать.

Индонезийская авиакомпания Lion Air просила Boeing провести дополнительное обучение ее пилотов на симуляторах 737 MAX, перед тем как те начнут осуществлять рейсы на новом лайнере. Однако американский производитель ответил на эту просьбу отказом, а его сотрудники называли индонезийцев идиотами. Год спустя Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в Индонезии, жертвами этой авиакатастрофы стали 189 человек. Об этом пишет КоммерсантЪ.

Обо всем этом свидетельствуют внутренние документы, опубликованные Boeing 9 января. Однако тогда они были представлены в отредактированной форме. Изначальный вариант этих документов был позднее предоставлен Bloomberg Палатой представителей Конгресса США.

«Теперь этому гребаному Lion Air может понадобиться симулятор для того, чтобы летать на MAX. Может, они тупые? А я теперь должен думать, как все это разрулить! Идиоты»,— писал в июне 2017 года один из сотрудников Boeing. Его коллега на это ответил: «А какого хрена?! Их партнер уже летает на нем!»

Очевидно, что здесь имелась в виду Malindo Air, малазийский перевозчик, который стал первым, кто начал коммерческую эксплуатацию 737 MAX.

Ранее сообщалось, что сотрудники Boeing в переписке между собой называли 737 MAX крайне ненадежным, говоря, что он был «создан клоунами под надзором обезьян» и что они никогда бы не посадили свои семьи в этот самолет. Отметим, что раньше Boeing настаивала на том, что дополнительные тренировки пилотов 737 MAX на симуляторах не требуются. Теперь компания изменила свою позицию, заявив, что будет рекомендовать такие тренировки.

https://www.aex.ru/news/2020/1/14/207102/ — цинк

Данной новости безусловно обрадовались отечественные авиакомпании экономившие на подготовке пилотов, ибо на фоне неиллюзорного п…ца, который творил "Боинг", местные выглядит почти что адекватными. Почти.

Ну а если бы такую хрень творили разработчики "Сухой Супер Джет", то накал шит-шторма удивил бы даже самых бывалых наблюдателей. Ну а раз это крупнейший американский концерн, то надо поскорее забыть про эту неудачную тему.

Источник: Colonel Cassad

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