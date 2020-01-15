После встречи Путина с Меркель в Германии признали важность РФ для мира

15.01.2020, 7:05, Новости дня

Журналист немецкой издания Der Tagesspiegel Мальте Лемминг заявил, что факт поездки канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным, демонстрирует, что миру не обойтись без России.

Лемминг отмечает, что в ходе встречи обе стороны подтвердили свою приверженность ядерной сделке с Ираном и завершению строительства газопровода «Северный поток–2». Автор также оценил поддержку российским лидером инициативы правительства Германии созвать в Берлине международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию конфликта в Ливии, передает РИА «Новости».

По мнению Лемминга, РФ играет ключевую роль на Ближнем Востоке, сирийский президент Башар Асад при поддержке Путина консолидировал свою власть, а потребности Германии в энергоносителях скоро будут покрыты за счет «Северного потока–2».

Он также интересуется, кто, кроме России, способен способствовать стабилизации в Сирии, оказывать весомое влияние на режим в Тегеране, на равных говорить с турецким лидером Реждепом Тайипом Эрдоганом, а также добиться долгосрочного урегулирования ситуации в Ливии.

Автор заключил, что Германия не должна бояться, что кому-то (в том числе и в рядах ЕС) действия страны не понравятся.

Напомним, в субботу Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» необходимо довести до конца. Она подчеркнула, что это экономический проект, и раскритиковала американские санкции, введенные в отношении «Северного потока – 2».

Немецкие СМИ отмечали, что Меркель в Москве пошла наперекор Соединенным Штатам.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Робот-пилот перспективного российского космического корабля «Орел», разрабатываемый по проекту «Испытатель», получит в качестве основного автономный режим управления, сообщили в пресс-службе НПО «Андроидная техника». «Для этого типа роботов основное управление автономное», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Как и робот «Федор», «Испытатель» сохранит возможность управления в копирующем режиме, когда машина повторяет действия оператора. Также «Испытателем» можно будет […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика