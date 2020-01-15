После встречи Путина с Меркель в Германии признали важность РФ для мира

Журналист немецкой издания Der Tagesspiegel Мальте Лемминг заявил, что факт поездки канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным, демонстрирует, что миру не обойтись без России.

Лемминг отмечает, что в ходе встречи обе стороны подтвердили свою приверженность ядерной сделке с Ираном и завершению строительства газопровода «Северный поток–2». Автор также оценил поддержку российским лидером инициативы правительства Германии созвать в Берлине международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию конфликта в Ливии, передает РИА «Новости».

По мнению Лемминга, РФ играет ключевую роль на Ближнем Востоке, сирийский президент Башар Асад при поддержке Путина консолидировал свою власть, а потребности Германии в энергоносителях скоро будут покрыты за счет «Северного потока–2».

Он также интересуется, кто, кроме России, способен способствовать стабилизации в Сирии, оказывать весомое влияние на режим в Тегеране, на равных говорить с турецким лидером Реждепом Тайипом Эрдоганом, а также добиться долгосрочного урегулирования ситуации в Ливии.

Автор заключил, что Германия не должна бояться, что кому-то (в том числе и в рядах ЕС) действия страны не понравятся.

Напомним, в субботу Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» необходимо довести до конца. Она подчеркнула, что это экономический проект, и раскритиковала американские санкции, введенные в отношении «Северного потока – 2».

Немецкие СМИ отмечали, что Меркель в Москве пошла наперекор Соединенным Штатам.





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