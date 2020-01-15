Медики из США назвали 6 ключевых симптомов ларингита

Группа медиков из США назвала шесть ключевых симптомов ларингита. Данное заболевание вызывает воспаление слизистой оболочки гортани, наблюдается общая слабость и другие негативные проявления, сопровождающие недуг.

Названная простудная болезнь характеризуется проникновением в организм инфекционных бактерий и их активным развитием, в ряде случаев наблюдается связь с возникновением скарлатины, коклюша или кори. Опасному заболеванию способствует переохлаждение или перегрев, запыленный воздух, а также перенапряжение определённого участка дыхательной системы. Среди нежелательных осложнений, вызываемых ларингитом, врачи указывают на бронхит, потерю звучности голоса и паралич голосовых связок. Далее следует гнойное воспаление, ларингоспазм и ложный круп. Симптомами ларингита также являются сухость, устойчивый кашель и ощущение комка в горле. Профилактикой данного заболевания является необходимость своевременного медикаментозного лечения, особенно при хронических воспалительных процессах в горле.

Нужно избегать резких перепадов температур, отказаться от курения и употребления алкогольных напитков. Медики советуют принять меры, направленные на повышение иммунитета, что положительно отразится на общем состоянии здоровья. Рекомендуется съедать ежедневно 200-300 г фруктов с высоким содержанием витамина C.

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