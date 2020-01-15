Израиль объяснил недопуск в страну россиян

15.01.2020, 6:58, Новости дня

Израиль обеспокоен тем, что россияне остаются в стране незаконно, в случае решения этого вопроса можно будет ожидать сокращение числа отказов во въезде в страну, заявили в МИД Израиля.

«Мы рады отметить, что в последние несколько лет мы наблюдаем постоянный рост въездного туризма из Российской Федерации. Только в 2019 году более 320 тыс. российских туристов посетили Израиль», – передает РИА «Новости» сообщение МИД Израиля.

«Нет сомнений, что обе стороны придают большое значение дальнейшему развитию индустрии туризма. Однако Израиль обеспокоен растущей тенденцией в отношении того, что российские граждане остаются в Израиле незаконно, и как любая другая страна (Израиль), работает над тем, чтобы ограничить масштабы этой проблемы. В прошлом месяце РФ и Израиль провели ежегодный консульский диалог в Иерусалиме, в ходе которого обсуждались пути решения этой проблемы. Более того, по мере того, как этот вопрос будет решен, может также ожидаться сокращение числа отказов на въезд», – добавили в ведомстве.

Напомним, в августе 2019 года источник в дипломатических кругах сообщал, что израильские пограничники все чаще отказывают россиянам во въезде, за первое полугодие на границе Израиля «развернули» 3 тыс. граждан России.



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