Ученики шести школ в Калифорнии пострадали от сброса самолетом авиатоплива

В результате сброса авиатоплива экипажем пассажирского самолета американской авиакомпании Delta Air Lines над местечком Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния) пострадали ученики шести школ, сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, в результате инцидента пострадали шестьдесят человек из шести школ, пять из которых являются начальными, еще одна – старшая, передает РИА «Новости».

При этом, по данным пожарной службы округа Лос-Анджелеса, число пострадавших составило 44 человека, в том числе не менее 20 детей из четырех школ, передает ТАСС.

В полиции объединенного школьного округа Лос-Анджелеса заявили, что ни одному из пострадавших госпитализация не потребовалась.

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США заявило, что «проводит тщательное расследование обстоятельств» инцидента, случившегося во время выполнения рейса Лос- Анджелес – Шанхай авиакомпанией Delta Air Lines. Экипаж самолета подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Лос- Анджелеса, самолет вернулся в пункт вылета и приземлился без происшествий.

«Существуют особые правила сброса топлива с самолетов, следующих в и из любого крупного аэропорта США. Эти правила предписывают сбрасывать топливо над заранее отведенными ненаселенными зонами, обычно на большой высоте, чтобы топливо распылилось до соприкосновения с землей», – пояснило ФАУ.

Delta объяснила действия экипажа возникшей чрезвычайной ситуацией, которая требовала избавиться от топлива для снижения массы самолета перед посадкой.

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