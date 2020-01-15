Япония отказалась участвовать в операциях США в Персидском заливе

Японский министр обороны Таро Коно по итогам переговоров с главой Пентагона Марком Эспером заявил, что Япония не будет участвовать в операциях США по защите региона Персидского залива от возможных атак со стороны Ирана.

«Мы импортируем из [стран] Ближнего Востока около 19 процентов сырой нефти. Около 80 процентов сырой нефти из региона проходит через Ормузский пролив <…>. В наших интересах обеспечить безопасность судоходства в этом районе. У нас есть конституционные ограничения, мы не можем участвовать в американо-европейской инициативе, но будем плотно сотрудничать с США», – цитирует японского министра обороны ТАСС.

Кроме того, по словам Коно, Япония намерена «прилагать последовательные дипломатические усилия для снижения напряженности» между США и Ираном.

В прошлую пятницу стало известно о планах Японии направить эсминец на Ближний Восток.





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Последнее: Японский министр обороны Таро Коно по итогам переговоров с главой Пентагона Марком Эспером заявил, что Япония не будет участвовать в операциях США по защите региона Персидского залива от возможных атак со стороны Ирана. «Мы импортируем из [стран] Ближнего Востока около 19 процентов сырой нефти. Около 80 процентов сырой нефти из региона проходит через Ормузский пролив […]