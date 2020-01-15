Мнение: Патриоты сгнили с головы

Борис Ротенберг – друг Путина, ставший при его правлении миллиардером. Гражданин Финляндии. Кавалер ордена Александа Невского. Педагог.
С 2014 года посажен администрацией Обамы под санкции. Как член правящей патриотической группы во главе с Путиным, напавшим на Украину. Источник в окружении Ротенберга сообщал тогда «Интерфаксу», что тот «усмотрел в действиях США косвенное признание своих заслуг перед российским государством».
Прошло шесть лет. И вдруг выясняется, что патриот российского государства Борис Ротенберг судится в Финляндии с банками, которые не хотят обсуживать его счета. Потому что он под американскими санкциями.
Ротенберг доказывает, что поскольку он – финн, то американские санкции здесь ни при чем, финские банки обязаны его обслуживать..Свои миллиарды патриот Ротенберг будет зарабатывать у Путина, а часть денег переводить в Финляндию.
Но почему так? Раз патриот России, зарабатываешь на России, то и живи в России, деньги тоже держи в России, а от финского гражданства откажись. Да и чем Ротенбергу не нравятся услуги российских банков?
На самом деле, такое настойчивое желание Ротенберга иметь запасной банковский аэродром отлично говорит и о «патриотизме» путинской верхушки, и о том, как она оценивает перспективы сохранения у власти путинской группы.
Заработать на России и смыться за границу – формула их патриотизма.
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Источник: СерпомПо
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Последнее: Борис Ротенберг – друг Путина, ставший при его правлении миллиардером. Гражданин Финляндии. Кавалер ордена Александа Невского. Педагог. С 2014 года посажен администрацией Обамы под санкции. Как член правящей патриотической группы во главе с Путиным, напавшим на Украину. Источник в окружении Ротенберга сообщал тогда «Интерфаксу», что тот «усмотрел в действиях США косвенное признание своих заслуг перед […]
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