Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 обзаведутся 500-сильным V8

15.01.2020, 6:21, Разное

Автоконцерн Audi хочет предложить американским автолюбителям более производительные версии SQ7 и SQ8, оснащенные бензиновыми движками V8 на 500 лошадиных сил. На европейском рынке вышеназванные кроссоверы имеют более скромные силовые установки.
Для увеличения продаж своих кроссоверов SQ7 и SQ8 на рынке США Audi решила добавить в них 4,0-литровые бензиновые Twin-Turbo V8, генерирующие до 500 лошадиных сил и функционирующие в паре с 8-ступенчатой АКПП. Европейские модификации, к примеру, имеют 429-сильные моторы. Автомобиль в новом исполнении будет разгоняться до 100 км/час быстрее на 0,5 секунды – за 4,3 секунды, максимальную скорость ограничат 250 км/час.

По другим техническим характеристикам американские и европейские версии SQ7 и SQ8 практически не отличаются. Улучшенная маневренность и устойчивость обеспечивается системой полного привода. На данный момент нет информации насчет стоимости данных модификаций. В продаже они должны появиться ближе к лету 2020 года.



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Последнее: Автоконцерн Audi хочет предложить американским автолюбителям более производительные версии SQ7 и SQ8, оснащенные бензиновыми движками V8 на 500 лошадиных сил. На европейском рынке вышеназванные кроссоверы имеют более скромные силовые установки. Для увеличения продаж своих кроссоверов SQ7 и SQ8 на рынке США Audi решила добавить в них 4,0-литровые бензиновые Twin-Turbo V8, генерирующие до 500 лошадиных сил […]

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