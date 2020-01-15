Алексей Гажиенко из «Дома-2» и медиум Диларам Сапарова стали жертвами мошенников

Семья телезвезд Гажиенко/Сапаровой пострадала от кибер-преступников. Крупная сумма денег была похищена у них буквально накануне Нового года.

Заявление от супругов по факту снятия с расчетного счета Алексея Гажиенко денег в сумме 400 тысяч рублей датировалось 20 декабря, хотя украдены они были раньше. В предновогодних хлопотах потерпевшие не сразу обнаружили потерю. Она стала возможна после взлома личного кабинета мобильного оператора Гажиенко. Имея доступ к данным, мошенники сняли с его счета деньги.

Алексей Гажиенко несколько лет был задействован в телешоу «Дом-2», его супруга Диларам Сапарова — финалистка «Битвы экстрасенсов». Однако способности экстрасенса в этом случае оказались бессильны. Об этом пояснила «Комсомольская правда», ссылаясь на информированный источник в органах правопорядка.

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