США понадобились новые средства борьбы с беспилотниками

Соединенные Штаты намерены существенно активизировать разработку средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

По словам замглавы Пентагона, Вооруженные силы США ускоряют создание систем защиты от беспилотников, особенно в свете сравнительно недавних атак на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии, передает ТАСС.

«Мы решили, что исполнительным агентом по борьбе с БПЛА будут Сухопутные войска [США]. Мы создаем в [пригороде Вашингтона в штате Вирджиния близ Пентагона] Кристал-Сити управление [для решения таких задач]. Генерал-майор [Шон] Гейни станет руководителем этого управления, где будут работать порядка 60 человек. Мы сейчас завершаем решение политических вопросов, которые будут направлять деятельность [данной структуры]. Однако в целом идея заключается в том, чтобы объединить все усилия в плане разработки и развертывания, создать три-пять систем, которые будут лучше всего подходить для борьбы с БПЛА, и гарантировать, что мы применяем это в масштабах всего Министерства обороны США», – отметила Лорд.

Согласно изложенным ею сведениям, оценочную работу на этом направлении американское военное ведомство планирует завершить в апреле. «Мы рассматриваем ряд режимов работы сенсоров, ряд механизмов нанесения поражения [беспилотникам противника]. (…) Один из предварительных выводов заключается в том, что единого шаблона решения проблемы не существует. Нужна система с многочисленными сенсорами, многочисленными системами уничтожения, а ключ – в командовании и управлении и связи на всем театре военных действий», – подчеркнула замминистра обороны.

По словам Лорд. США собираются в ближайшие месяцы развернуть за рубежом дополнительные средства противовоздушной обороны.

«В следующие несколько месяцев мы в действительности отправляем некоторые довольно всеобъемлющие системы, с которыми генерал Гейни только вчера (в понедельник) ознакомился вместе со мной. Мы уже осуществили развертывание огромного объема военной техники. Речь идет просто о различных типах. (…) Сейчас у нас хорошо обстоят дела с интегрированной противовоздушной обороной. (…) Мы хотим, чтобы [в обороне] был охват всех систем [потенциального противника] – от категорий [БПЛА] 1-2 (то есть легких) до примерно 3-5 (то есть средних и тяжелых)», – сказала Лорд.

Кроме того, она сообщила, что в Пентагоне приняли решение создать «оперативный пункт по гиперзвуковым вооружениям, чтобы приступить к изучению оборонно-промышленной базы, начать привлекать различные компании». По словам Лорд, в наступившем году США продемонстрируют «существенный прогресс» в создании гиперзвуковых вооружений.

Напомним, в сентябре 2019 года наследный принц и глава минобороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что ПВО королевства не смогла отразить атаки дронов на нефтяные объекты страны, так как американские ракетные системы Patriot и Hawk не предназначены для уничтожения беспилотников.





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Последнее: Соединенные Штаты намерены существенно активизировать разработку средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд. По словам замглавы Пентагона, Вооруженные силы США ускоряют создание систем защиты от беспилотников, особенно в свете сравнительно недавних атак на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии, передает ТАСС. «Мы решили, что […]