Трамп раскритиковал демократов на встрече со сторонниками в Висконсине

Президент Дональд Трамп во вторник вечером объяснил свое решение об устранении иранского военачальника и упрекнул демократов в «слабости» в вопросах национальной безопасности на встрече со сторонниками в Милуоки, штат Висконсин.

Трамп запланировал свое выступление в Висконсине на вечер вторника – именно в тот день, когда кандидаты на номинацию от Демократической партии собрались на теледебаты в Айове.

Выступая перед тысячами людей, собравшихся в центре Милуоки, Трамп подверг критике ведущих кандидатов от Демократической партии, упомянув в том числе сенатора Берни Сандерса.

«Берни и левые радикалы не могут защитить ни ваши семьи, ни нашу страну», — заявил президент, обращаясь к сторонникам, собравшимся на стадионе Panther Arena.

При этом Трамп встал на сторону Сандерса в дискуссии между сенатором от Вермонта и его соперницей, сенатором от Массачусетса Элизабет Уоррен. Уоррен заявила, что Сандерс сказал ей во время их частной беседы о том, что он не верит в возможность избрания женщины президентом. Сандерс опроверг заявление Уоррен.

«Я не верю, что Берни это сказал. Я действительно не верю. Это не то, о чем бы он стал говорить», — заявил Трамп.

Дональд Трамп также высмеял Джо Байдена, который иногда путается в географии – к примеру, недавно бывший вице-президент во время выступления перепутал Иран с Ираком. Президент заявил, что Байден «уже не выздоровеет».

Победа в Висконсине является одной из основных задач для демократов в 2020 году – именно по этой причине конвенция Демократической партии в прошлом году состоялась в Милуоки. В 2016 году Трамп выиграл выборы в Висконсине с перевесом в 23 000 голосов. До этого Висконсин традиционно считался демократическим штатом.

В этой предвыборной встрече в Висконсине также участвовал вице-президент Майк Пенс. Выступая в начале митинга, он заявил, что кандидаты от Демократической партии «слишком левые» для Висконсина.

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