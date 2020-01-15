Главный аналитик КГБ СССР о Владимире Путине

В январе 2020 года в СМИ стали появляться публикации, напоминающие народу о достижениях нынешнего Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Путин находится на самых вершинах власти уже более двадцати лет, пост Президента он получил в декабре 1999 года.

Оценки итогам двух десятилетий правления Путина дают сомнительные «эксперты». На фоне подобных публикаций из СМИ, восхваляющих Путина, стоит привести слова человека, чьи заслуги и профессионализм не вызывают сомнения. В 2012 году бывший главный аналитик КГБ СССР генерал-лейтенант Николай Сергеевич Леонов чётко и жёстко выразил своё отношение к Путину.

Генерал Леонов более двадцати лет занимал руководящие посты в легендарной советской разведке, именовавшейся Первым Главным Управлением КГБ СССР. Много лет он руководил информационно-аналитическим управлением разведки, затем был заместителем начальника Первого Главка КГБ, а завершил свою карьеру в должности начальника Аналитического Управления всего Комитета Государственной Безопасности Советского Союза.

Генерал Леонов ушёл из органов госбезопасности в конце августа 1991 года, не желая мириться с курсом Ельцина и Горбачёва на уничтожение Советского Союза. Николай Сергеевич остался советским генералом. Сам он даже спустя десятилетия после развала СССР называет себя советским человеком.

В интервью от июля 2012 года на прямой вопрос об отношении к Путину генерал Леонов ответил: «Больше отрицательное, чем положительное. Положительное только в одном, которое давно исчерпало себя, — это «мочить в сортире» всех, кто зовёт к сепаратизму дальнейшему. Единственный такой лозунг, относительно… Всё остальное — пустые разговоры, пустые обещания. Абсолютно всё пустое, без каких-либо, самое главное, конструктивных планов.

Мы вышли на третье президентство, а мы не знаем куда идём и куда ведёт Путин Россию. У нас нет никакого представления о нашем пути. Где мы будем через пять лет? Через десять? Абсолютно непонятно. Чего мы хотим? Живём только на одной нефти…

Сложившаяся вокруг него абсолютно бездарная рать казнокрадов и пустышек, конечно она поражает. Раз человек не может создать эффективную команду управленцев: грамотных, современных, чётких и понятных, значит человек сам не знает, чего он хочет.» (Из интервью генерала Н.С. Леонова для студии «Славянофил» от июля 2012 года).

Слова главного аналитика КГБ СССР, произнесённые в 2012 году, актуальны и в 2020 году. Генерал Леонов задавался вопросом: «Где мы будем через пять лет? Через десять?». С тех пор прошло 8 лет, а никаких изменений не произошло. Не сменились даже члены Правительства, которых критиковал в этом давнем интервью генерал Леонов. Страной руководят всё те же персоналии, которых бывший главный аналитик КГБ откровенно называл «рать казнокрадов и пустышек».

Путин знаменит не только своими пустыми разговорами и пустыми обещаниями, о которых напоминал генерал Леонов. Президент Путин на фоне своей бездарности активно очерняет советское прошлое. С трибуны Госдумы Путин заявлял, что в СССР не производили ничего, только калоши, да и те никто не покупал, только африканцы, ходившие по горячему песку. Советскую власть Путин называл «тоталитарной», совершавшей «преступления» и «злодеяния». Путин считает, что создатель СССР Ленин «не является государственным деятелем».

Уровень ненависти бывшего подполковника КГБ Путина к советской власти, которую он когда-то клялся защищать, просто удивителен. Его антисоветским заявлениям аплодировали бы Гитлер и все руководите американского ЦРУ.

С 1991 года Ельцин и Путин ведут Россию по пути капитализма. Действующая ельцинская Конституция устанавливает запрет на официальную государственную идеологию, но на деле она существует — это идеология антисоветизма. Но можно ли хотя бы сравнить великие достижения первых десятилетий советской власти с тремя десятилетиями существования нынешней антисоветской Российской Федерации?

Иосиф Виссарионович Сталин возглавил страну, находившуюся в руинах после Первой Мировой войны, иностранной интервенции и Гражданской войны, а оставил потомкам одну из двух величайших сверхдержав мира с ядерным оружием и огромной промышленной мощью. СССР разгромил фашистскую Германию в годы Великой Отечественной войны. Вскоре советские учёные стали первопроходцами практической космонавтики. Успехи советской социалистической власти восхищали весь мир.

За такой же отрезок времени в нынешней капиталистической Российской Федерации происходили лишь процессы деиндустриализации и деградации. Про ельцинские девяностые главный аналитик КГБ СССР генерал-лейтенант Леонов говорил: «Это десятилетие кошмарное. Я его так и называю — «Крестный путь России», «Голгофа» наша.» (Из интервью генерала Н.С. Леонова для студии «Славянофил» от июля 2012 года). Нынешний Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин безукоризненно продолжает дело своего наставника Бориса Николаевича Ельцина.

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