Мнение: Растет ли на самом деле средняя продолжительность жизни?

Странные вещи происходят в России с продолжительностью жизни. Она растет такими темпами, что дух захватывает. За время, что у власти Владимир Владимирович она уже выросла за 18 лет на целых семь лет. Вот так, каждый год правления нашего президента прибавляет нам почти полгода жизни. И не смотря на это, находятся люди, которые против того, чтобы он правил нами вечно. Не понимают они, что вместе с ним, и мы становимся бессмертными.

Этому кстати, есть прямое доказательство от Минздрава. Совсем недавно они заявили, что средняя продолжительность жизни в России, уже почти 74 года. Вот так, всего за полтора года, она выросла на целых два. Мне, правда не совсем понятно, как это возможно в принципе, особенно учитывая, что при этом население страны сократилось почти на полмиллиона.

Наверное, россияне не только совсем перестали умирать, но и часть, из уже умерших, восстала, для того чтобы увидеть новую огромную пенсию.

Если же говорить серьезно, то этот момент вызывает довольно много споров. С одной стороны, никаких факторов способствующих этому, вроде нет. Пенсии маленькие, лекарства дорогие, экология все хуже, продукты , сплошная химия. Но в то же время, не могут же нас просто обманывать.

Конечно, болеть люди меньше не стали, даже наверно наоборот, но самое интересное в том, что главное в увеличении продолжительности жизни в России, совсем не здоровье россиян, а правильная методика расчета.

Именно она, а не какие-то там достижения медицины, позволяет нам, жить все дольше и дольше.

В чем же суть данного фокуса. Чтобы это понять, надо знать, как вообще считают продолжительность жизни. Для этого берут возраст всех умерших за год россиян и получают среднее значение продолжительности жизни. На первый взгляд, ничего особенного, вполне здравый метод. Но давайте рассмотрим его по-внимательнее.

Как, при этом методе, можно увеличить среднюю продолжительность жизни. Очень просто, надо сократить детскую смертность, и тогда продолжительность жизни будет автоматически увеличиваться.

Для этих целей, в отличии от СССР, в статистику умерших не включаются умершие при родах или в реанимации после родов. Ну и конечно, большие усилия прилагаются к тому, чтобы любыми способами детскую смертность понизить. Строятся современные перинатальные центры, большое внимание уделяется медицинскому сопровождению, как до родов, так и после них.

Справедливости ради надо сказать, что эти меры привели к тому, что детская смертность снизилась, для статистики, почти в два раза и составляет сейчас примерно 9 случаев на 1000 родившихся.

Но главным помощником наших властей в этом вопросе, стали сами россияне. Дело в том, что и рождаемость, по сравнению с советским временем, упала чуть ли не в 4 раза. Соответственно детей, стало намного меньше . Таким образом соотношение стариков и детей сейчас явно в сторону пожилых, причем с большим преимуществом. В результате этого, вполне естественно, если вести расчет по возрасту смерти, продолжительность жизни будет расти. И в этом нет заслуги государства, а просто чистая арифметика.

Поясню на примере. Допустим, вы готовите борщ, и положили в него все что полагается, картофель, капусту, свеклу, специи, и мясо, допустим 150 гр на порцию. У вас получилось, что в порции борща в 1,5 кг присутствует 150 грамм мяса или 10%. Но вот вы положили в два раза меньше картофеля, при том же количестве мяса. Тогда у вас получилась порция в 1,3 кг, но так же со 150 граммами мяса. Вот только содержание мяса в ней уже будет почти 12%. Вот так, мяса положили столько же, а борщ более мясной получился.

То же самое происходит и с продолжительностью жизни. В реальности она абсолютно не растет, и не исключено, что наоборот, снижается. Но ,за счет еще большего снижения рождаемости, чисто математически, создается иллюзия, что мы стали дольше жить.

Так что, когда в очередной раз, наши власти будут говорить о росте, помните, они не врут, они просто «правильно» считают.

Чапай

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