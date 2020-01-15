В конце 2019 года Путин сказал, что средняя цена на газ для населения 62 доллара, а я плачу почти 89 долларов

В конце декабря 2019 года состоялась большая пресс конференция президента России Владимира Путина. Большинство россиян уже не возлагает на нее больших надежд, а само мероприятие превратилось в некий ежегодный ритуал. Тем не менее, многие кто следит за политической жизнью, все же смотрели ее в прямом эфире.

В предыдущие годы, пресс конференция начиналась с вводного выступления президента, в котором он докладывал об успехах уходящего года, в которых отражался экономический рост всего и вся, а также зачитывал цифры. И если проценты роста в машиностроении и сельского хозяйства никто особо не воспринимал, то когда он доходил до средней зарплаты по стране, все начинали слушать внимательно,а услышав космическую цифру, тут же начинали выражать недовольство, ибо это все вранье.

На этот раз, Владимир Путин решил не обременять себя с вступительным словом, цифры все равно фейковые, а сразу перейти к вопросам, благо желающих их задать собралось много.

Особо острых вопросов как обычно не прозвучало, журналисты были очень сдержаны, а про представителей федеральных СМИ и говорить не приходится. Украинцы спрашивали про Украину, японцы интересовались когда же им наконец Курилы отдадут. Запомнилась одна журналистка, которая нашла в себе смелость и спросила: «Долго ли мы еще будем смсками собирать деньги на лечение детей?» Действительно, вопрос серьезный и нужный.

Также на той же пресс конференции Путин расстроил патриотов, которые видели в нем икону, о чем напишу в другой статье.

Ну а теперь,собственно, то о чем хотел написать. Цифры, которые озвучивает президент, всегда взяты с какого потолка и как правило расходятся с реальностью.

В вопросе, касающегося газа, Владимир Владимирович заявил, что средняя цена газа для населения равняется 62 долларам США за тысячу кубометров. Я пока слушал, тут же прикинул в голове, что я вроде плачу больше, причем живу в ЦФО. Нашел свою квитанцию за газ и начал считать. В графе стоит цена за 1 кубометр газа — 5 рублей 43 копейки, умножаем на тысячу и получается 5 тысяч 430 рублей за тысячу кубов.

Дальше в Яндекс в конвертере валют, полученный результат перевел в доллары и получилось почти 89 долларов. Ничего себе! Он говорит, что средняя цена 62, а я плачу 89 долларов, это почти на 43% больше! Не на 5%, не на 10%, а на целых 43%! Ну как вообще его цифрам и словам можно верить? Какая то параллельная Вселенная.

Мысли вслух обо всем

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Последнее: В конце декабря 2019 года состоялась большая пресс конференция президента России Владимира Путина. Большинство россиян уже не возлагает на нее больших надежд, а само мероприятие превратилось в некий ежегодный ритуал. Тем не менее, многие кто следит за политической жизнью, все же смотрели ее в прямом эфире. В предыдущие годы, пресс конференция начиналась с вводного выступления […]