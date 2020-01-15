Жительница Чикаго на прогулке с собакой обнаружила высокое черное существо без рук

Вечером 9 января 2020 года Кэл отправилась на обычную на прогулку с собакой ее соседки по квартире. Однако в этот раз прогулка обернулась очень неожиданной встречей.

Любопытно, что собака с самого начала прогулки в районе парка Олбани начала вести себя очень беспокойно. Когда женщина шла по тротуару, она смотрела впереди себя и вдруг заметила впереди странное двуногое существо: совершенно черное, очень высокое, почти 2,5 метра

Коллаж: singularfortean.com

Существо очень медленно двигалось навстречу Кэл, а та замерла на месте и пыталась рассмотреть, что же это такое. По виду существо немного походило на очень высокого человека в черной одежде, вот только рук у него вообще не было видно или оно держало их полностью за спиной.

Вершина фигуры была округлой, однако это сложно было назвать головой. Все вместе вызвало у женщины быстрый сильный страх и после того как около минуты она стояла и смотрела на это чудовище, она очень быстро побежала обратно, иногда оглядываясь и все еще видя это существо в той стороне.

Тобиас Вейланд после полученного сообщения связался с этой женщиной по указанному адресу электронной почты и попросил ее подробнее описать увиденное существо:

"Оно было твердо гуманоидной формы и напоминало тень. Оно не было прозрачным или нечетким, просто черное, худощавое и очень высокое. Оно двигалось ко мне не то чтобы агрессивно, но я получила очень жуткое ощущение, наблюдая это, и захотела поскорее уйти оттуда".

По словам Кэл она действительно очень хорошо рассмотрела это существо, потому что рядом с ним стоял ярко светивший фонарь. Место она указала как пересечение Сент-Луис авеню и Саннисайд авеню. Существо стояло на тротуаре на стороне Сент-Луис авеню, а сама Кэл стояла на тротуаре Саннисайд авеню.

"Я была смущена тем, что не заметила на этом существе никакой одежды, у него также не было никакой амуниции на теле".

Также Кэл рассказала, что ранее у нее два раза был опыт необычных паранормальных переживаний, однако она никогда еще не видела призрака, полтергейст, НЛО и тем более подобных чудовищ.

Фотография места встречи со странным существом

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