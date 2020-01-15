Выбрасывали два раза, но она все время возвращалась обратно: В Техасе обсуждают проклятую куклу

В 2013 году компания Уолт Дисней выпустила мультфильм "Холодное сердце", который стал мировым кассовым хитом и были выпущены миллионы игрушек с героями из этого мультфильма. В том числе куклы в виде принцессы Эльзы.

Одна из таких кукол в том же году была подарена девочке Эмили из Хьюстона, штат Техас. Внутри куклы имелся музыкальный механизм, который по нажатию на ожерелье выдавал фразы или песни на английском языке.

К этому механизму нет доступа для его замены или корректировки, он спрятан внутри тела куклы, и к нему не прилагаются дополнительные кнопки для смены языка. Можно лишь заменить батарейку, однако семья Эмили и этого не делала. Все это важная деталь.

Два года кукла не выдавала никаких странностей, но в 2015 году с ней случился какой-то непонятный сбой. Сначала она стала выдавать фразы на испанском, чередуя их с английским, а потом фразы и песенки стали включаться сами по себе в любое время дня или ночи, без какого-либо нажатия на куклу.

Эмили очень любила эту куклу, поэтому долго не хотела расставаться с ней, но к декабрю 2019 года кукла настолько напугала ее мать Мадонию, что она решила выкинуть ее. Женщина бросила куклу в мусорный мешок, а наутро выбросила его в мусорный бак.

Но спустя неделю Мадония обнаружила эту же самую куклу в ящике внутри дивана, стоящего в гостиной. Она решила, что кто-то из детей успел вытащить куклу из мусорного мешка и стала расспрашивать их, однако Эмили и ее сестра Аурелия категорически отрицали это.

Мадония на все 100% поверила девочкам, потому что они и правда не имели привычки лазать в мешки с мусором и копаться там, к тому же никто из них не знал, что их мама решила выбросить куклу в мусор.

После этого случая кукла совсем перестала выдавать фразы на английском и полностью перешла на испанский язык. Спустя несколько дней родители Эмили снова решили избавиться от куклы, которую они между собой уже открыто звали проклятой и одержимой.

Папа Эмили засунул куклу в отдельный мусорный мешок, а потом в еще один, а потом положил все это на самое дно мусорного контейнера, который должны были опорожнить на днях. После этого вся семья уехала отдыхать на рождественские праздники в другой город.

Когда они вернулись, они почти уже забыли о проклятой кукле, но не успели они войти в свой дом, как их дочь Эмили закричала, что видит куклу Эльзу рядом с домом. Родители Эмили подбежали ближе и увидели, что кукла действительно находится в небольшом углу между деревянной пристройкой и кирпичной стеной. И она не валяется на земле, а аккуратно прислонена к стене.

После этого Мадония написала обо всей этой истории на своей страничке в фейсбук, добавив, что у нее от всего этого идет озноб по спине и что она просит помощи людей, чтобы насовсем избавиться от этой куклы.

Комментаторы предположили, что может быть кто-то шутит над ними и что куклу просто меняют на похожую, однако Мадония отвечала, что у этой куклы маркером разрисованы ногти на ногах (девочки играли) и поэтому она сразу видит та это кукла или другая.

По другой версии это мусорщик вытащил куклу и вернул ее семье, может быть решив, что ее выбросили по ошибке. Однако с какой стати мусорщику копаться в черных мусорных мешках? Ранее его за подобным занятием не замечали.

В конце концов Мадония решила избавиться от куклы более оригинальным способом, она переслала ее в посылке своему знакомому Крису Хогану в штате Миннесота. Хоган ответил ей, что положил куклу в свой джип и что если она продолжит вести себя странно, он ее заварит в стальной трубе и утопит в озере.

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