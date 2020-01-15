Астрономы узнали временные рамки крупнейшего столкновения в истории Млечного Пути

Благодаря последним астрофизическим исследованиям, ученые определили раннее галактическое слияние, которое помогло сформировать Млечный путь.

Слияние, а на самом деле столкновение, произошло 11,5 миллиардов лет назад. Именно тогда маленькая галактика под названием Гайя-Энцелад (Gaia-Enceladus) врезалась в то, что тогда существовало на месте Млечном Пути, родной галактике Земли, возраст которой составляет около 13,5 миллиардов лет.

«Сегодня мы знаем, что Млечный Путь был образован в результате слияния множества маленьких галактик. Это первый раз, когда мы смогли определить, когда произошло такое слияние», — сказала Сарбани Басу, профессор и заведующий кафедрой астрономии в Йельском университете. Автор нового исследования, сообщающего об открытии. «Это важный шаг в понимании, когда Млечный Путь нарастил или собрал его массу».

Исследование появилось 13 января в журнале Nature Astronomy. Десятки астрономов со всего мира, возглавляемые Университетом Бирмингема в Великобритании, вели эту работу. Йельский аспирант Джоэл Онг также является соавтором.

Исследовательская группа следила за историей жизни одной яркой звезды в созвездии Индейца, видимой сегодня из южного полушария Земли. Ученые сказали, что эта звезда, ν Ind, уже вращалась внутри Млечного пути до столкновения Гайи и Энцелад, которое происходило в течение миллионов лет. По мере того, как слияние происходило, оно изменяло орбиту звезды ν Ind вокруг центра Млечного Пути, обеспечивая маркер того, когда произошло слияние (у звезд есть орбиты, как и у планет).

Специалисты вычислили «частоты» из тонов и обертонов ν Ind. Эти частоты, в свою очередь, указывали на физическое строение и свойства звезды. Эти данные помогли исследователям измерить уровень развития ν Ind, оценить ее яркость и возраст.

По словам исследователей, знание возраста звезды ν Ind дало предел времени, когда могло произойти слияние.

Некоторые из новейших мировых технологий помогли ученым в их исследовательской работе. Они получили данные о сейсмической активности на ν Ind от космического телескопа, предназначенного для открытия экзопланет транзитным методом НАСА (TESS). Запущенный в 2018 году, TESS исследует звезды на большей части неба для поиска планет, вращающихся вокруг этих звезд, и для изучения самих звезд. Исследователи также использовали информацию, собранную из миссии Gaia Европейского космического агентства (ESA).

Астрофизик из Бирмингемского университета Билл Чаплин, ведущий автор исследования, сказал, что определение естественных колебаний звезд — так называемая астеросейсмология — это способ лучше понять историю звезд и среды, в которой они сформировались.

«Это исследование демонстрирует потенциал астеросейсмологии с TESS, а также то, что возможно, когда имеются самые передовые данные об одной яркой звезде», — сказал Чаплин.

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