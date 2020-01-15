Мнение: Ловушка для народа или что готовит нам будущее?

В информационном поле появилось много сообщений и гаданий о том, кого Путин выставит своим приемником на президентских выборах 2024г. Такие сообщения имеют под собой основу. Продолжение прежней политики это прежде всего залог ничего не менять в российской жизни, кому нравится быть господами и учить народ что он должен делать, а что нет. Поэтому не только олигархату выгоден приемник, который не позволит свернуть с выбранного пути, но и Путину, ради восхваления режима Ельцин — Путин.

С точки зрения политики — это тактика, к которой всегда прибегают в тоталитарном государстве. В демократических странах такое не возможно. Что несет в себе предвыборная гонка в тоталитарной стране?Это возможность Власти провести зачистку всех неугодных. Другими словами у них задача:

— убрать или скомпрометировать всех серьезных конкурентов Власти, пользующихся авторитетом в обществе.

-раздробить оппозицию, не дав таким образом сплотиться большинству вокруг одной идеи или одного лидера.

— Скомпрометировать в обществе любую другую идеологию, отличающуюся от действующей.

— Перед выборами; раздать пряники, наобещать, преподнести свой режим как единственно правильный для России, обеспечить новые предсказания ясновидящих, агитацию новых или старых знаменитостей, купить чем либо часть колеблющихся и т. д. Набор возможностей у действующей власти широк.

Нашему капиталистическому режиму есть что терять и Власть просто так не отдадут. Выполнить мирное переориентирование социалистического строя на капиталистический (при обмане народа) можно, а вот обратно ,…. невозможно. Истории это известно.

Данные убеждения подтверждаются словами Чубайса в 1996г. «Чтобы массу объединить, поднять и кинуть на олигархат, должны быть вожаки и вожди. А мы таких вычислили и ни кого не оставили. Поэтому чушь собачья! Мы, что хотим, то и сделаем с Россией, выберем до основания, до корочки и «слиняем» отсюда. А Вы тут подыхайте» .

Он и сейчас уважаемый Властью, в прекрасном здравии и при хорошей должности. Эти слова — его сущность, но такой сущностью пропитана и ныне действующая Власть, только в отличие от него всенародно не показывающие свое лицо. Поэтому от Властей можно ожидать все, но только не справедливого соперничества в предвыборной гонке.

Кроме слов, можно посмотреть на реальность и понять, что негативные предположения начинают осуществляться. Идет охаивание властными структурами и самим президентом социалистического строя, Сталина, Ленина. Снятие с должностей губернаторов — коммунистов и их дискредитацией. Это только начало, а чем дальше, тем будет больше цирка. Выборы для действующей Власти — это просто картинка для внешней аудитории, что в России есть демократия. За картинкой, грязь, ложь, подлость. Ну такая у нас действующая система, под руководством «народного» президента Путина.

Но выборы несогласных с нынешней Властью, все таки можно выиграть и дать возможность стране выйти на курс созидания, а не разрушения. Если только большинство не купится на очередные обещания и показные временные послабления режима. Пришла пора Россиянам понять, что существующий путь — это продление положения Барин — Холоп. А от этого зависит, есть ли в России процветающее будущее для всего населения, а не только для избранных. И народ должен активно бороться за это.

Николай Немков

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