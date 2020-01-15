Экс-глава центра ядерной медицины задержан по подозрению в создании ОПГ

Козин и его заместитель создали преступную группировку, целью которой были хищения бюджетных средств.

Бывший глава Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олег Козин задержан по подозрению в создании ОПГ. Вместе с ним по делу проходят его заместитель Дмитрий Удовенко и другие сотрудники. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в главном управлении МВД по Москве.

По словам источника, Козин и его заместитель создали преступную группировку, целью которой были хищения бюджетных средств. Помимо них в преступлении подозревают директора Центрального проектного института ядерной медицины, петербургского филиала ФЦПиРОЯМа, Павла Демидова. Всех участников предполагаемой группы подозревают по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное преступной группой или в особо крупном размере»).

РБК направил запросы в Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФМБА России, пресс-службу Федерального медико-биологического агентства, в структуру которого входит центр, Центральный проектный институт ядерной медицины, пресс-службу МВД России и СКР.

Согласно данным системы СПАРК, Козин был исполняющим обязанности директора центра с 2012 по 2017 год. Преступная группировка, полагают следователи, появилась в организации не позднее 2014-го. Помимо Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины, Козин занимал руководящие посты в других компаниях (например, ТД «Тагилоогнеупор»), которые к настоящему моменту ликвидированы. Информация о директоре и его заместителях на момент публикации материала была недоступна на сайте центра, однако список руководителей ФЦПиРОЯМа сохранился в кэше.

Демидов упоминается на сайте федерального центра вплоть до февраля 2018 года. К тому периоду времени относится сообщение, что он посетил Чечню в составе группы экспертов, которая должна была обеспечить подготовку проекта центра ионно-протонной терапии онкологических заболеваний. Демидов указывался в составе руководства ФЦПиРОЯМа уже после ухода Козина с поста директора и назначения на эту должность нового руководителя, Сергея Отрубчака.

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Последнее: Козин и его заместитель создали преступную группировку, целью которой были хищения бюджетных средств. Бывший глава Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олег Козин задержан по подозрению в создании ОПГ. Вместе с ним по делу проходят его заместитель Дмитрий Удовенко и другие сотрудники. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в главном управлении […]