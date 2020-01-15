О Симоне Петре, камне с трещиной

На тех стоит земля, кто зачеркнул себя и заново переписал с нуля.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Вот сквозь щекочущую снежную завесу-кисею

Гляжу с печалию безбрежною на родину свою —

И вижу злобной, обесчещенной, без двух минут в петле,

И думаю о камне с трещиной, о Симоне Петре.

Да! Райский сад, Христом обещанный, в парче и серебре,

Сооружен на камне с трещиной, на Симоне Петре,

Который титула «святейшество» к себе не применял,

Поскольку так и не утешился и все припоминал,

Как ночью длинною, мучительной, какой не сочинить,

Отрекся трижды от учителя вернейший ученик.

С тех пор, припомнив это таинство позора и греха,

Он всякий раз рыдал и каялся при крике петуха,

Дрожа от вопля петушиного, моля от всей души:

Царю небесный, придуши меня, как свечку потуши!

И вот ему-то, отреченному, воздали по грехам:

Не только райский ключ вручен ему — ему воздвигнут храм,

Высокий храм, с высот которого в главнейшей из коммун

Я озирал мерцанье города в рождественский канун —

С высот падения, прощения, отчаянья, стыда,

С высот такого ощущения, что больше никогда

Не видеть ни родного спутника, ни Божьего лица,

По гроб носить клеймо отступника и кличку подлеца.

Весь этот город, перекрещенный цепочками огней,

Теперь стоит на камне с трещиной, и мир стоит на ней —

На складке, трещине, излучине, а не тупом плато;

На тех, кто так себя измучили, как их не мог никто;

На бывших, павших, неуверенных, забредших в топь и падь,

Зато теперь уже намеренных ни в чем не уступать —

По воле мученика странного на тех стоит земля,

Кто зачеркнул себя и заново переписал с нуля.

Они и держат драгоценные ключи от райских врат,

А не простые парни цельные — Иуда и Пилат.

Дмитрий Быков

обозреватель

Источник: Новая газета

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