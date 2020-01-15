В техасской школе застрелили подростка

15.01.2020, 5:51, Новости дня

Учащийся одной из школ американского города Хьюстон, штат Техас, погиб в результате стрельбы, сообщил местный телеканал KHOU11.

Пострадавшему старшекласснику оказали медицинскую помощь на месте, однако спасти его не удалось. Подозреваемого разыскивает полиция, передает ТАСС.

Напомним, в 2019 году в США произошло свыше 40 массовых убийств, это рекордный показатель за 50 лет. Так, в прошлый вторник в США водитель открыл стрельбу по игравшим в снежки детям.



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