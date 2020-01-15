В техасской школе застрелили подростка

Учащийся одной из школ американского города Хьюстон, штат Техас, погиб в результате стрельбы, сообщил местный телеканал KHOU11.
Пострадавшему старшекласснику оказали медицинскую помощь на месте, однако спасти его не удалось. Подозреваемого разыскивает полиция, передает ТАСС.
Напомним, в 2019 году в США произошло свыше 40 массовых убийств, это рекордный показатель за 50 лет. Так, в прошлый вторник в США водитель открыл стрельбу по игравшим в снежки детям.
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Последнее: В результате сброса авиатоплива экипажем пассажирского самолета американской авиакомпании Delta Air Lines над местечком Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния) пострадали ученики шести школ, сообщил телеканал CNN. По данным телеканала, в результате инцидента пострадали шестьдесят человек из шести школ, пять из которых являются начальными, еще одна – старшая, передает РИА «Новости». При этом, по данным пожарной […]
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